La dichiarazione shock su Messi: “Griezmann dovrebbe avere paura di un ragazzo mezzo autistico?”

Una dichiarazione fuori luogo da parte dell’ex attaccante francese Cristophe Dugarry in merito alla vicenda Barcellona-Griezmann. Questo il suo pensiero a RMC Sport in riferimento a Messi: “Griezmann di cosa dovrebbe avere paura, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema, può mangiarselo”. Momento tutt’altro che tranquillo in casa blaugrana, con le vicende extracampo che si intersecano con quelle legate ai risultati. Il Barça rischia seriamente di vedersi allontanare il Real Madrid in vetta alla classifica.