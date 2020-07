FIFA, 850 mila euro per la ripartenza del calcio italiano: il piano di Infantino

La FIFA è pronta a rilanciare il calcio, dopo la delicata fase che ha attraversato anche lo sport più conosciuto al mondo. Un piano considerato “rivoluzionario”, approvato dal Consiglio. Sono disponibili per i 211 membri e per le sei Confederazioni 1,5 miliardi di dollari (circa 1,27 miliardi di euro), attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati. Ogni Federazione, quindi anche quella italiana, beneficerà di un sussidio di 1 milione di dollari (circa 850 mila euro) per rilanciare il calcio nazionale e altri 500 mila dollari (425 mila euro) per il calcio femminile.

Tutte le associazioni affiliate alla FIFA potranno richiedere prestiti senza interessi fino a un massimo del 35% dei loro ricavi annuali certificati. Saranno disponibili un diritto al prestito minimo di 500 mila dollari e un diritto al prestito massimo di 5 milioni di dollari. Inoltre, ogni Confederazione avrà accesso a un prestito fino a 4 milioni di dollari. Un prestito che dovrà essere rimborsato. Nell’ambito della terza fase, tutte le associazioni facenti parte della FIFA potranno utilizzare i fondi per attività come il riavvio delle competizioni, l’implementazione di protocolli di ritorno al gioco, la partecipazione delle squadre nazionali alle competizioni, l’assunzione e la riassunzione di personale, manutenzione delle infrastrutture calcistiche e costi generali di amministrazione e gestione.

Queste le parole di un soddisfatto Gianni Infantino: “Questo piano di soccorso è un ottimo esempio di solidarietà e di impegno del calcio in questi tempi senza precedenti. Vorrei ringraziare i miei colleghi dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per aver approvato la decisione di andare avanti con una iniziativa così importante a beneficio di tutte le associazioni e confederazioni membri”.