Il figlio di Oba Oba Martins dal Milan all’Inter: “Ecco perché mi hanno cacciato” [FOTO]

Di generazione in generazione. Oba Oba Martins ha lasciato sicuramente bei ricordi dei suoi anni all‘Inter. Suo figlio, Kevin Maussi, vuole ora ripercorrerne le orme. Fa parte dell’under 15 nerazzurra, ma prima vestiva la maglia del Milan. Il passaggio da una sponda all’altra di Milano è avvenuta due anni fa, nell’estate del 2018. Il motivo? E’ lui stesso a confessarlo sui social: “Perchè mi hanno cacciato dal Milan? Carbone disse a mia mamma che avevo bisogno di una squadra che mi desse spazio”, la risposta ad un tifoso in una Instagram Story. Il Carbone di cui parla è Angelo, responsabile del settore giovanile del club rossonero.