Mateo Messi, 4 anni. Il padre di questo bambino si chiama Lionel e qualcosa ha fatto nel mondo del calcio. Ma se è vero il detto che buon sangue non mente potremmo essere di fronte ad un nuovo fenomeno. E’ presto per dirlo, ma i geni sono quelli di un fuoriclasse e le speranze per il futuro ci sono. Il piccolo Mateo, per adesso, si diverte nel giardino di casa con il pallone. E la somiglianza con le movenze del padre al Camp Nou è già incredibile… In basso il VIDEO.