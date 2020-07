Fiorentina, Ribery giura amore eterno: “Non faccio marcia indietro, viola per sempre” [FOTO]

Franck Ribery mette fine alle polemiche venutesi a creare dopo le sue parole in seguito al furto subìto nella sua abitazione di Bagno a Ripoli. Il francese si era sfogato sui social, con dichiarazioni che facevano presagire un suo prematuro addio a Firenze: “La mia famiglia viene prima di tutto, prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”. Frasi riprese da Sebastien Frey, ex portiere viola su Instagram e commentate a ‘Radio Toscana’. E’ stato lo stesso Ribery, dopo il pareggio interno contro il Cagliari, a fare chiarezza, rispondendo proprio a Frey: “Fratello, mio, grazie mille. Tu mi conosci, sai da dove vengo e io non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile, io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola. Viola per sempre“. In basso il POST di Frey e il commento di Ribery.