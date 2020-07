Formazioni ufficiali Atalanta-Brescia: fuori Gomez e Ilicic, gioca Gosens

Formazioni ufficiali Atalanta-Brescia – Atalanta e Brescia inaugurano la trentatreesima giornata di Serie A. Un derby lombardo molto sentito e che potrebbe decidere il destino delle due squadre. La Dea ha ben figurato fuori casa contro la Juventus, sfiorando una vittoria che sarebbe stata meritata e sfuggita solo nel finale per il rigore di Cristiano Ronaldo. La squadra di Gasperini non ha certo intenzione di fermarsi e di fare sconti. Di fronte un Brescia che ha un solo risultato per sperare ancora nella salvezza. Le Rondinelle hanno ceduto alla Roma in casa. Uno 0-3 che sa di resa, ma l’ultima spiaggia è proprio questa gara.

Formazioni ufficiali Atalanta-Brescia

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Viviani, Dessena, Bjarnason; Spalek; Al. Donnarumma, Torregrossa.