Formazioni ufficiali Brescia-Roma: giocano Kalinic e Carles Perez

Formazioni ufficiali Brescia-Roma – Si gioca la seconda gara della trentaduesima giornata di Serie A. Di fronte Brescia e Roma. Le Rondinelle hanno le ultime speranze di salvezza e devono assolutamente vincere per provare il miracolo. La Roma è riuscita a trovare i tre punti contro il Parma, in una gara tra mille polemiche, dopo una serie di sconfitte che hanno fatto rientrare in corsa per l’Europa League molte squadre. Una gara che si preannuncia ricca di contenuti molto interessanti e praticamente decisiva per le sorti di almeno una delle due squadre. Le scelte ufficiali di Diego Lopez e Fonseca.

Formazioni ufficiali Brescia-Roma

Brescia: in attesa.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic.