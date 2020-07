Formazioni ufficiali Genoa-SPAL: Nicola lancia Pandev in una squadra super-offensiva, sorpresa Tunjov

Genoa-SPAL, formazioni ufficiali – Sfida decisiva per la salvezza. Ultima spiaggia per la SPAL, chiamata ad un solo risultato: la vittoria. Il Genoa dal canto suo non può permettersi passi falsi. Il Lecce ha sorpassato il Grifone con la vittoria sulla Lazio e punta a rimanere fuori dalle ultime tre posizioni, che significherebbero retrocessione. Nicola si gioca la carta Pandev dall’inizio in una formazione super-offensiva. Di Biagio si affida ai gol di Petagna, che ora servono come il pane. Le scelte ufficiali dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Genoa-SPAL

Genoa (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata; Falqué, Pandev; Pinamonti.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Missiroli, Tunjov; Petagna, Floccari.