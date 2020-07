Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta: fuori Pjanic, c’è Ilicic

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta – Si gioca il big match della trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus riceve l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dalla ripresa del torneo i bergamaschi hanno saputo solo vincere e vorranno proseguire il trend positivo anche se non sarà facile. Dall’altra parte infatti c’è una Juve vogliosa di riscatto dopo la sconfitta subita a San Siro. Un blackout costato tante critiche alla squadra di Sarri e che la capolista non vuole ripetere per evitare di riaprire un campionato che sembra ormai chiuso. Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini ; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata.