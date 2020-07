Formazioni ufficiali Lecce-Lazio: torna Immobile, fuori Milinkovic-Savic

Formazioni ufficiali Lecce-Lazio – Si gioca la prima gara della trentunesima giornata. In campo Lecce e Lazio. I salentini hanno assoluto bisogno di vincere dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e i risultati utili ottenuti dalle tante concorrenti per la salvezza. Simone Inzaghi ritrova il capocannoniere del campionato Ciro Immobile, che torna subito titolare dopo la squalifica. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta interna contro il Milan, vogliono i tre punti per provare a mettere pressione sulla Juve e guardarsi le spalle dall’assalto dell’Atalanta, in grande forma.

Formazioni ufficiali Lecce-Lazio

Lecce: in attesa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.