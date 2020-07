Formazioni ufficiali Parma-Napoli: Gattuso sceglie ancora Lozano, attacco spuntato per D’Aversa

Formazioni ufficiali Parma-Napoli – Torna in campo la Serie A per la 35ª giornata dopo i due match di ieri. Al Tardini si sfidano i gialloblu di D’Aversa e gli azzurri di Gattuso. I primi provenienti dalla sconfitta interna contro la Sampdoria, i secondi dalla vittoria al San Paolo in pieno recupero contro l’Udinese. Un’ora circa all’inizio del match, queste le scelte definitive dei due tecnici per i 22 da mandare in campo.

PARMA: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Siligardi, Caprari.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne.