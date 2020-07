Formazioni ufficiali Serie A: Iachini lascia fuori Chiesa, maxi turnover per Gasperini

Formazioni ufficiali Serie A – Si giocano cinque gare della trentesima giornata di Serie A, quelle delle 19,30. Il Brescia, con un piede e mezzo in Serie B, riceva un Hellas Verona lanciatissimo verso la zona Europa. Interessante sfida tra Cagliari e Atalanta. I sardi cercano ulteriori punti per la matematica salvezza, la Dea è la squadra più in forma del campionato e sembra inarrestabile. Al ‘Tardini’ c’è Parma-Fiorentina. I ducali provano a ripartire dopo due sconfitte consecutive. I viola sono in piena zona pericolo e hanno assoluto bisogno di punti per allonatarvisi. Sfida salvezza tra Sampdoria e SPAL, con i ferraresi all’ultima spiaggia. Altra gara che interessa la zona rossa della graduatoria è Udinese-Genoa. Le formazioni ufficiali dei match.

Brescia-Verona

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Dessena, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Badu, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine.

Cagliari-Atalanta

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Tameze, Castagne; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

Parma-Fiorentina

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Benassi, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Cutrone.

Sampdoria-SPAL

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ramirez, Linetty, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Missiroli, Murgia, Dabo; Strefezza; Cerri, Floccari.

Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, de Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Lerager, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falqué, Sanabria.