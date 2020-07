Formazioni ufficiali Serie A, le scelte degli allenatori per le gare delle 19.30: sorprese Napoli e Milan

Formazioni ufficiali Serie A – Non c’è tregua per il calcio post Covid. Il massimo campionato italiano sta andando a ritmi che definire frenetici è riduttivo. La 32ª giornata si è conclusa lunedì e ieri è iniziata la 33ª, con il roboante successo dell’Atalanta sul Brescia. Oggi altre sette sfide, tra tre alle 19.30 e quattro alle 21.45. Queste le scelte definitive degli allenatori per il prima fascia di partite.

Bologna-Napoli

BOLOGNA: in attesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano.

Milan-Parma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA: in attesa.

CAGLIARI: in attesa.