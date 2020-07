Formazioni ufficiali Serie A, le scelte dei tecnici per le gare delle 21.45

Formazioni ufficiali Serie A – Serata ricca di gare nel massimo campionato italiano. Quattro sfide alle 21.45 dopo i due anticipi delle 19.30 e le sfide di ieri. L’Atalanta ospita la Sampdoria per proseguire la sua marcia alle zone alte, la Roma cerca il riscatto contro il Parma, poi Bologna-Sassuolo e Torino-Brescia. Di seguito le scelte definitive dei tecnici per i propri 11 da mandare in campo.

Atalanta-Sampdoria

ATALANTA: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Jankto, Gabbiadini.

Bologna-Sassuolo

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow.

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo.

Roma-Parma

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Barillà, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Torino-Brescia

TORINO: Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Martella, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.