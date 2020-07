Formazioni ufficiali SPAL-Inter: giocano Ranocchia ed Eriksen

Formazioni ufficiali SPAL-Inter – L’ultima gara della trentatreesima giornata di Serie A vede di fronte SPAL e Inter. Ultimissima spiaggia per i ferraresi, che però sembrano già aver mollato e non credere più al miracolo. La squadra di Di Biagio è reduce dalle due sconfitte contro Udinese e Genoa, nelle quali ha mostrato arrendevolezza. L’Inter viene dal successo interno contro il Torino e vincendo andrebbe al secondo posto. Conte rilancia Eriksen dall’inizio, occasione anche per Ranocchia.

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Murgia; Cerri, Petagna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.