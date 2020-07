Formazioni ufficiali Verona-Inter: giocano Sanchez e Borja Valero

Formazioni ufficiali Verona-Inter – A chiudere la trentunesima giornata di Serie A è Verona-Inter. Gli scaligeri hanno incappato nell’inattesa sconfitta di Brescia, ma le speranze di Europa sono ancora vive. L’Hellas ha fatto molto bene in casa e vuole continuare a stupire anche contro l’Inter. Nerazzurri reduci dal KO contro il Bologna e vogliosi di rilancio. L’Atalanta ha sorpassato la squadra di Conte, che non può più sbagliare, anche per approfittare dei passi falsi della Lazio. Una sfida che si preannuncia molto interessante e aperta a qualsiasi risultato.

Formazioni ufficiali Verona-Inter

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, A. Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.