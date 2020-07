Gol Bonazzoli, magia in rovesciata dell’attaccante: la Sampdoria vola verso la salvezza [VIDEO]

GOL BONAZZOLI – E’ da poco andata in archivio la partita di campionato tra Udinese e Sampdoria, un vero e proprio scontro per la salvezza. Il match si è concluso sul risultato di 1-3, la sfida è stata dai due volti: nel primo tempo meglio la squadra di Gotti, nella ripresa quella di Ranieri. A passare in vantaggio sono i bianconeri con il gol di Lasagna, poi il pareggio di Quagliarella. Nella seconda metà cambia tutto con Bonazzoli e Gabbiadini. In particolar modo è stato bellissimo proprio il gol dell’1-2, rovesciata strepitosa che ha permesso di superare l’incolpevole Musso. In basso ecco il video del gol di Bonazzoli.