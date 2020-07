Gol de Roon, splendido esterno del centrocampista dell’Atalanta. Poi gran sinistro di Malinovskyi [VIDEO]

Si sta giocando l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A tra Atalanta e Brescia. Nerazzurri in controllo totale del match e in vantaggio per 4-1. Il secondo ed il terzo gol portano le firme di de Roon e Malinovskyi. Splendido tocco d’esterno di prima intenzione del centrocampista olandese a battere Andrenacci sull’ennesimo assist in stagione di Gosens. Di pregevole fattura anche il gol dell’ucraino: solito sinistro al fulmicotone dai 25 metri. In basso i VIDEO dei gol.