Gol Pessina, rete pazzesca di tacco del calciatore del Verona [VIDEO]

GOL PESSINA – Grosse emozioni nella serata del campionato di Serie A. Successo per la Roma che ha avuto la meglio del Verona. Una partita non entusiasmante per la squadra giallorossa, ma i tre punti conquistati danno fiducia per le ultime gare. Gli uomini di Juric non hanno demeritato e confermato la stagione di altissimo livello. Giallorossi in vantaggio con la rete messa a segno da Veretout su calcio di rigore, poi il raddoppio del solito Dzeko con un ottimo colpo di testa. Ma la rete da segnalare è quella di Pessina, il calciatore del Verona è stato protagonista di una magia di tacco. In basso ecco il video.