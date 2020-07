Si sta giocando una sfida salvezza importantissima: Genoa-SPAL. Grifone sul doppio vantaggio grazie ai gol di Pandev e Schone. Splendida, in particolare, la seconda rete. Il centrocampista danese ha pennellato un perfetto calcio di punizione dal limite dell’area. Seconda rete in campionato per Schone, entrambe su calcio piazzato. Uno specialista. In basso il VIDEO del gol.