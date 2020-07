Gol Theo Hernandez, l’esterno del Milan sfonda la porta: poi il pareggio del Napoli [VIDEO]

GOL THEO HERNANDEZ – In campo la Serie A per il big match della giornata del massimo torneo italiano, si stanno affrontando Napoli e Milan. Nei primi minuti molto meglio la squadra di Gennaro Gattuso che va vicino al gol in due occasioni, veramente strepitoso Donnarumma che salva tutto. Azione in ripartenza del Milan e assist di Rebic, con grande gol di Theo Hernandez. Al 34′ Donnarumma rovina tutto, Di Lorenzo ne approfitta per l’1-1. In basso il video del gol di Theo Hernandez.

Theo Hernandez’s goal against Napolipic.twitter.com/cT1CXjQ4GL — Milan Eye (@MilanEye) July 12, 2020