Gol Verdi o autogol Mateju? La decisione per il Fantacalcio

Scontro salvezza tra Torino e Brescia, 3-1 il risultato finale per la squadra di Longo che fa un importante passo in avanti verso l’obiettivo. Apre Torregrossa, poi il pareggio di Verdi (o autogol di Mateju), a ribaltare tutto Belotti e Zaza. Ma il gol è da attribuire a Verdi o è autogol di Mateju? Ecco la decisione ufficiale come riporta Fantacalcio.it.

“La Lega Serie A ha assegnato l’autorete al difensore del Brescia dopo aver inizialmente attribuito il gol al fantasista granata. Da immagini retroporta si può notare, infatti, che la traiettoria del pallone calciato da Verdi finiva abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Punto 1B del regolamento: “E’ autorete quando un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta””.