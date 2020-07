Gol Zaniolo, il talento della Roma torna a segnare dopo l’infortunio [VIDEO]

Vittoria importantissima per la Roma di Fonseca contro il Brescia. Tris dei giallorossi in casa delle Rondinelle. Dopo i gol di Fazio e Kalinic, è arrivata anche la rete di Nicolò Zaniolo, la prima dopo il terribile infortunio patito mesi fa contro la Juventus. Il talento giallorosso ha preso palla sui 25 metri e dopo qualche passo ha lasciato partire un violento sinistro che si è insaccato sul primo palo. Evidenti le colpe del terzo portiere del Brescia Andrenacci, ma anche la rabbia con cui Zaniolo ha calciato in porta. Uno sfogo dopo i mesi difficili, la nota più lieta per i giallorossi, per Fonseca e per la Nazionale di Roberto Mancini. In basso il VIDEO del gol di Zaniolo.