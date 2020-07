Gol Zapata, Atalanta in vantaggio a Torino: ma che assist di Gomez! [VIDEO]

Gol Zapata – Si sblocca Juventus-Atalanta, al quarto d’ora i bergamaschi vanno avanti con Zapata. Dopo un buon inizio dei bianconeri, gli uomini di Gasperini avevano cominciato a prendere campo, prima della rete che lancia gli orobici. Il merito del gol, tuttavia, è soprattutto del Papu Gomez, in grado di servire il compagno con un assist al bacio. Di seguito il VIDEO.

Duvan Zapata does it again.

The strength, movement and composure is great.

One of the best strikers in the world right now. pic.twitter.com/NXFWGhlW67

— Simon Edwards (@SimonEdwardsSAF) July 11, 2020