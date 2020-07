Gravina: “il calcio non può vivere senza tifosi, aspettiamo indicazioni nei prossimi giorni”

“I derby rappresentano qualcosa di particolare, affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Mi auguro che Juve – Torino sia il primo e l’ultimo derby senza tifosi allo stadio”. Sono le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che ha parlato a ‘TuttoSport’.

“Lo spettacolo del calcio non può sopravvivere a lungo senza la passione dei tifosi. Se la curva dei contagi continuerà a scendere, mi auguro che il Comitato tecnico scientifico possa darci indicazioni nei prossimi giorni”.

Tanti i club in difficoltà, alcuni rischiano di non iscriversi: “Gli interventi adottati da Federazione e Governo hanno attenuato gli effetti generati dal Covid-19. Quello che è successo non può essere la soluzione per chi aveva problemi anche prima della pandemia”.