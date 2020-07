L’Inter ha battuto 2-0 il Napoli con i gol di D’Ambrosio e Lautaro Martinez. San Siro era deserto, ma i nerazzurri hanno avuto comunque un tifoso speciale. Seduto comodamente sul divano di casa, Achraf Hakimi ha tifato per i futuri compagni di squadra. In attesa di trasferirsi all’Inter, l’esterno in arrivo dal Borussia Dortmund si è messo davanti alla tv e ha portato fortuna ai nerazzurri. Per ora solo da fuori ma presto spera di fare lo stesso anche in campo.