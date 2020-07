Hamsik ha nostalgia dell’Italia. L’agente svela la prossima squadra dello slovacco

Marek Hamsik ha fatto la storia del Napoli. Oggi gioca in Cina, ma i partenopei sono rimasti nel cuore dello slovacco, come ribadisce l’agente del centrocampista, Juraj Venglos, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Gli ho fatto tanti auguri con molto affetto (compie oggi 33 anni) e alla prossima sosta per le Nazionali ci incontreremo in Slovacchia. Quanto gli manca Napoli? Per essere stato 11 anni lì è ovvio che ne abbia nostalgia, lui amava particolarmente i napoletani. In Cina è tutto completamente diverso ma sono sicuro che tornerà quanto prima a Napoli e lo farà spesso. Un ritorno come dirigente? Molto difficile perché per il suo alto livello di professionalità so che vuole giocare per tanti altri anni e poi ritirarsi in Slovacchia. Giocherà ancora 2-3 anni, il contratto in Cina scadrà il dicembre prossimo. Lo Slovan Bratislava lo cerca e probabilmente potrà andare lì ma si vedrà”.