Florenzi e non solo. Il giovane Elliott firma con il Liverpool, sui social il commento della… nonna [FOTO]

Anche se si diventa famosi, le origini e la famiglia non vanno mai dimenticate. E’, in fondo, anche grazie a queste persone che si raggiungono alcuni obiettivi nella vita. E, se l’occasione si presenta, non fa mai male ringraziare. Lo sa bene Alessandro Florenzi, che andò ad abbracciare la nonna seduta in tribuna dopo un gol messo a segno con la Roma qualche anno fa.

E la nonna è la protagonista anche di questo racconto. Una nonna senza dubbio moderna, social. Motivo? Suo nipote, Harvey Elliott, ha firmato da qualche giorno un contratto da professionista con il Liverpool fresco vincitore della Premier League. Sotto uno dei tanti post Facebook del club, che ritrae in una foto Elliott insieme a Milner durante l’allenamento della scorsa settimana, spunta il commento della nonna della giovane promessa, Carole Elliott: “Harvey stai facendo molto bene e sono orgogliosa di te e di quanta strada hai fatto. Ti voglio bene. Sono contenta che Milner sia tornato in forma”. Oltre ai complimenti al nipote, quindi, anche uno da “tifosa”. Alcuni utenti ovviamente, accortisi della cosa, le hanno risposto, e lei li ha ringraziati rimarcando una volta di più come il nipote abbia lavorato duramente.