Brutta prestazione dell’Hellas Verona nella partita di campionato contro il Brescia, 2-0 il risultato finale. Infortunio per il centrocampista Badu. “A seguito di uno scontro di gioco, Emmanuel Badu ha riportato una lieve ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra e un sospetto trauma cranico. A fine partita Badu è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Brescia per gli accertamenti del caso”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del club subito dopo il match di ieri contro le Rondinelle, il centrocampista dovrà rimanere un pò a riposo.