Ilicic, aumenta la preoccupazione: la nuova indiscrezione sul calciatore dell’Atalanta

E’ tutto rose e fiori in casa Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante ma deve fare i conti con il caso Ilicic. La squadra di Gasperini si giocherà la seconda posizione nel campionato di Serie A nello scontro diretto contro l’Inter, sarebbe un risultato eccezionale e ben al di sopra delle più rosee aspettative. Poi potrà concentrarsi sulla Champions League e sulla gara dei quarti di finale contro il Psg, una sfida che non ha bisogno di presentazione. Il club francese è più forte dal punto di vista tecnico, ma l’Atalanta è atleticamente più avanti considerando le tante partite disputate, al contrario dei francesi. Ma tornando allo sloveno c’è preoccupazione per il futuro. Non solo la gara di Champions League, secondo il Corriere di Bergamo, il calciatore rischia di saltare anche la prima parte della prossima stagione.