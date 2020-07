Immobile fa la storia, è il migliore di sempre! E può superare Higuain…

Il migliore italiano di sempre! Con la tripletta di oggi, Ciro Immobile è salito a quota 34 reti in campionato, staccando a +4 Ronaldo (che però sta giocando) nella classifica marcatori. Questo dato vuol dire innanzitutto una cosa: l’attaccante della Lazio è il marcatore italiano più prolifico della storia della Serie A in una sola stagione. Mai nessun connazionale, nel nostro campionato, era riuscito a segnare di più. Il migliore, fino a stasera, era stato Luca Toni, forte dei suoi 31 gol.

Ad un obiettivo raggiunto, se ne aggiungono altri due. Il primo è la Scarpa d’Oro, che potrebbe “tornare” in Italia dopo quella vinta da Totti nel 2007. Immobile ha agguantato Lewandowski con la tripletta di oggi, ma – rispetto all’attaccante del Bayern Monaco – il bomber biancoceleste ha ancora due partite a disposizione per poterlo superare. Il secondo è il record assoluto: diventare il miglior marcatore in assoluto della Serie A. Gol mancanti? 3. Obiettivo da superare? Higuain, con le sue 36 reti segnate col Napoli qualche anno fa.