Infortunio Bailly, brutto colpo alla testa: partita sospesa per 10 minuti e ossigeno in campo [FOTO e VIDEO]

Infortunio Bailly – Attimi di paura nel corso della semifinale di FA Cup di oggi tra Manchester United e Chelsea (per la cronaca vinta 1-3 dai Blues, che approdano così in finale). Nel corso della gara, brutto scontro alla testa tra Bailly e Maguire. Ad avere la peggio è stato il primo, che ha perso molto sangue ed è stato necessario l’ossigeno per rianimarlo. La sfida è stata anche sospesa per 10 minuti circa per permettere le cure del caso. Poi il calciatore è uscito in barella ed è stato trasportato in ospedale. In basso il VIDEO dello scontro con Maguire, in alto la FOTOGALLERY con alcune immagini.

This is the clash that has caused the Bailly injury 🤕

Sending all the support your way @ericbailly24 ♥️pic.twitter.com/Y7zZM582cZ

— THE POWER MUFC (@EamonnPower23) July 19, 2020