INFORTUNIO CEPPITELLI – Subito una tegola in casa Cagliari durante la partita in campionato contro il Bologna. La gara è iniziata su ritmi bassi, qualche potenziale occasione, ma nulla di più. Poi un problema per l’allenatore Walter Zenga, infortunio per il difensore Ceppitelli che è stato costretto al cambio, obbligatoria la sostituzione. Al suo posto dentro Lykogiannis, le condizioni del difensore del Cagliari verranno valutate meglio nelle prossime ore.