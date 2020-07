Infortunio per Milinkovic-Savic. Piove sul bagnato in casa Lazio. Al minuto 67, Inzaghi ha dovuto rinunciare al centrocampista, che ha avvertito un fastidio muscolare dopo una conclusione terminata sopra la traversa. Il nazionale serbo ha chiesto immediatamente il cambio per evitare guai peggiori. Al suo posto il giovane Andrè Anderson. Nelle prossime ore, si conoscerà l’entità dell’infortunio occorso a Milinkovic-Savic.