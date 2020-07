Infortunio Muriel, il comunicato dell’Atalanta: “indisponibile contro il Brescia”

INFORTUNIO MURIEL – “Atalanta B.C. rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’Atalanta, il club nerazzurro ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore, con l’infortunio di Muriel: è stato un incidente domestico ed è stato ricoverato. Non sarà a disposizione per la sfida di oggi contro il Brescia, assenza pesante per Gasperini.

E’ arrivato anche il messaggio del calciatore su Instagram: “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare @atalantabc, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore”.