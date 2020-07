INFORTUNIO NAINGGOLAN – Tegola clamorosa per il Cagliari nella partita di campionato contro il Lecce. L’inizio non è stata entusiasmante per i padroni di casa, diverse occasioni da gol per gli uomini di Liverani che non sono state sfruttate. Poco prima del 30esimo, sostituzione dolorosa. Nainggolan ha chiesto il cambio, il belga ha accusato un problema fisico e le sue condizioni verranno valutata nelle prossime ore. Al suo posto dentro Ragatzu.