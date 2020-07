Insulti razzisti staff Atalanta a tifoso Napoli, la procura apre un’inchiesta: responsabilità oggettiva

Possibili provvedimenti nei confronti dell’Atalanta dopo l’episodio accaduto questo pomeriggio prima della partenza per Torino, dove un tifoso del Napoli ha “stuzzicato” Gasperini: “Quest’anno la partita ve la giocate o gliela regalate come al solito? Forza Napoli”, gli ha detto. Alla risposta del tecnico (“Pedala cogl**ne”), è seguita quella ancora peggiore del team manager Mirco Moioli (“Terrone del ca**o”).

Secondo quanto apprende l’Ansa, per questo episodio la Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chiné avrebbe aperto un’indagine nei confronti del team manager oltreché dello stesso club per responsabilità oggettiva. Sulla vicenda, che verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, potrebbe essere contestata la violazione agli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva.