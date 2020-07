Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Lautaro in coppia con Lukaku

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali – Continua il programma del campionato di Serie A, dopo i netti successi di ieri di Juventus e Milan contro Torino e Lazio. Il programma di oggi si apre con la sfida tra Inter e Bologna, grande chance per gli uomini di Antonio Conte che hanno l’occasione di avvicinarsi al secondo posto. La sfida non va di certo sottovalutata, il Bologna ha dimostrato di essere una squadra pericolosa, soprattutto in trasferta con la velocità degli attaccanti. Si preannuncia una partita ricca di emozioni ed in grado di fornire indicazioni per il proseguo del campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Deswil, Dijks; Schouten, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.