Inter, striscione contro la squadra: “tirate fuori i cogli***” [FOTO]

Sta per iniziare la partita di campionato tra Inter e Torino, una sfida molto importante per la classifica di entrambe. I nerazzurri lottano per il secondo posto, i granata per evitare la retrocessione. Le ultime prestazioni non sono state di certo entusiasmanti per la squadra di Antonio Conte, contro due squadre alla portata come Bologna e Verona è arrivato solo un punto. I tifosi sono delusi dal rendimento e l’hanno dimostrato anche oggi prima del match. “Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i coglioni”, recita lo striscione firmato Curva Nord.