Inter-Torino, le formazioni ufficiali: non ci sono Eriksen e Lukaku

Inter-Torino, le formazioni ufficiali – Si conclude la 32esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano due squadre che devono ancora raggiungere obiettivi importanti: l’Inter lotta per conquistare il secondo posto, è difficile infatti riuscire a recuperare terreno sulla Juventus, il Torino ha bisogno di punti per la salvezza. La squadra di Antonio Conte può recriminare, nelle ultime due partite contro squadre alla portata come Bologna e Verona ha conquistato solo un punto. La squadra di Longo ha, invece, conquistato tre punti importantissimi contro il Brescia. Ecco le scelte dei due allenatori.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Brozovic, Gagliadini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez.

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Meite, Rincon, Ansaldi, Verdi, Belotti