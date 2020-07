Inter-Torino, le probabili formazioni: Lukaku out, tre ballottaggi per Longo

Inter-Torino, le probabili formazioni – A chiudere la 32ª giornata di Serie A è il monday night di San Siro tra nerazzurri e granata. I primi per l’ennesimo rilancio dopo gli ultimi risultati deludenti, i secondi per andare alla ricerca di qualche punto in ottica salvezza.

Le scelte. Nell’Inter Eriksen dovrebbe partire dal primo minuto, ma rischia Lukaku non al meglio, al suo posto Sanchez. In difesa c’è Bastoni per Godin e sarà Gagliardini ad affiancare Brozovic. In casa Torino tre ballottaggi per Longo: Lukic o Meitè a centrocampo, De Silvestri o Ola Aina in fascia e Berenguer o Edera davanti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincòn, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.