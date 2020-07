John Terry viola le norme anti-Coronavirus, è bufera: “Questo st****o scrive cose senza senso”

L’assistente allenatore dell’Aston Villa, John Terry, ha deciso di partire in vacanza insieme a sua moglie per festeggiare la permanenza della sua squadra in Premier League. Una scelta che ha scatenato una bufera sui social, poiché contravviene alle norme anti-Coronavirus. Terry ha scelto l’Algarve, la regione più meridionale del Portogallo. Sui social gira una foto in cui sorseggia insieme alla sua compagna un drink sull’aeroplano. Ma non solo i social si sono indignati. Anche il ‘The Sun‘ ha criticato pesantemente la scelta di Terry e la risposta dell’ex difensore del Chelsea non si è fatta attendere: “Questo st… scrive cose senza senso sulla mia famiglia. Sono l’unico ex calciatore in giro per il mondo? Ho una settimana da spendere con la mia famiglia e la voglio vivere al meglio”.