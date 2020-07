Juve-Atalanta, Sarri: “Abbiamo affrontato una delle migliori squadre d’Europa. La verità su Pjanic”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a ‘DAZN’ dopo il pareggio contro l’Atalanta. Un punto importante quello ottenuto dai bianconeri secondo Sarri. Queste le sue parole: “Abbiamo affrontato una delle migliori squadre in Europa. In forma, abbiamo voluto per troppo tempo la palla addosso. Abbiamo preso due gol sulla palla persa. Alla fine credo sia un punto meritato. Non sono comunque tranquillo in ottica scudetto. Pjanic non stava benissimo e abbiamo fatto scelte diverse, non volevo correre il rischio di un infortunio. Nel secondo tempo abbiamo messo più energia e corso più in avanti. Stasera eravamo meno brillanti dal punto di vista fisico ma siamo andati bene come tenuta”.