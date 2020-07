Juve campione d’Italia, Sarri: “Merito di Ronaldo e Dybala”. Poi gli elogi ad Agnelli

Al termine del match tra Juventus e Sampdoria, che ha visto i bianconeri vincere il nono Scudetto consecutivo, ha parlato a Sky il tecnico Maurizio Sarri.

“Nove anni fa non avrei mai immaginato di essere qui. Vincere nel calcio non è mai scontato. Questo è stato un campionato particolare, lungo ed estenuante, ma questo gruppo dopo otto anni ha dimostrato ancora di saper vincere e di essere la squadra migliore.

“Cristiano e Dybala fanno la differenza, la grande parte dello Scudetto è merito loro. Il Presidente? E’ un grande personaggio, ti sta vicino soprattutto nelle sconfitte e ti dà grande carica. I dirigenti sono persone con cui puoi sempre scambiare opinioni, ci sono sempre, la società qui è una componente importante. A livello di organizzazione è al livello delle top europee”.

“La Champions? Sarà un torneo anomalo. Tante squadre hanno terminato già i loro campionati, alcune lo faranno a breve. Noi dobbiamo pensare a passare il turno con il Lione, sarà come una finale. La Champions è una competizione particolare, entrano in gioco tanti episodi, io ho la sensazione che quest’anno dai Quarti di Finale in poi possa succedere di tutto”.

Anche Bonucci ha parlato nel post gara. Queste le sue parole: “È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, abbiamo dato tutto noi stessi, nonostante qualche passaggio a vuoto. È stato un anno complicato per tutti, nel mondo, era complicato riaccendere la testa dopo tanti mesi di stop. È il più bello perché lo abbiamo voluto e sofferto. Non ho parole, abbiamo tirato tutto ciò che avevamo. Per la società, i tifosi, per chi in questi mesi ci ha lasciato e ha fatto il tifo da lassù. La società ci ha spinto a dare tutto per questa maglia. Ci godiamo questo risultato e questi dieci giorni per riposare e pensare al Lione”.