Juve, Sarri: “Higuain è l’unico con cui litigo, un giorno è da coccolare e un altro da sbattere al muro”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia della sfida a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole.

IL MILAN – “Quella di domani è una partita difficile, il Milan è una squadra che per tutta la stagione ci ha creato delle difficoltà, e in questo momento è in grandissima condizione fisica e mentale, avendo giocato le ultime partite su ottimi livelli. Più in generale, questo è un periodo dove tutte le gare sono complicate. L’aspetto mentale è determinante, e giocando ogni tre giorni è delicato. Sarà un mese durissimo e dobbiamo pensare ad una partita per volta”.

RAMSEY – “E’ sempre un’opzione per una maglia da titolare. E’ un giocatore che ci da palleggio e soluzioni offensive, perché tra i centrocampisti che abbiamo a disposizione è quello che ha più inserimenti e gol”.

HIGUAIN – “Mentalmente sta meglio, mentre fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere. Negli ultimi giorni si è allenato con più continuità. Lui è l’unico giocatore con lui litigo, è sempre stato così perché forse ha bisogno di avere un contraltare aggressivo per tirare fuori il meglio. Va coccolato un giorno e sbattuto al muro il giorno dopo: è sensibile, quando va in depressione ha bisogno di attenzioni, ma se va in esaltazione va rimesso a posto”.