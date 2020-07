Juve-Lione, Rudi Garcia guarda già avanti: “Siamo ad un passo dai quarti di finale”

Il Lione, dopo mesi di stop, si gioca la Coppa di Francia nella finale contro il Paris Saint Germain. Poi, però, testa completamente alla Juve per il ritorno degli ottavi di Champions. I francesi partono dall’1-0 dell’andata in casa e, per il tecnico Rudi Garcia, l’impresa è praticamente fatta: “Abbiamo un grande team e siamo ad un passo dai quarti di finale di Champions League”, ha affermato l’ex allenatore della Roma.

“La sfida contro il Psg ci può dare la possibilità di tornare a vincere un trofeo che a Lione manca dal 2012. Sarebbe qualcosa di magnifico se accadesse. Ecco perché dobbiamo soprattutto evitare la trappola di considerare questa finale come una partita di preparazione per la fase a eliminazione diretta della Champions League, avremo un sacco di tempo per concentrarci sulla Champions League dopo questa partita. Abbiamo cambiato preparazione, a Lione ha fatto molto caldo. Gli ultimi venti minuti saranno decisivi”.