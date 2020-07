L’assist dell’Inter alla Juve, già a Udine può festeggiare lo Scudetto: la situazione

Nella giornata di ieri avevamo proposto, all’interno di un dettagliato articolo, tutte le combinazioni Scudetto affinché la Juve potesse festeggiare già in questa giornata, la 35ª, la vittoria del titolo. Le ipotesi erano due e prevedevano anticipatamente una mancata vittoria dell’Inter. In caso di tre punti dei nerazzurri, quindi, festa rimandata. In caso di pari o sconfitta, già a Udine (oggi alle ore 19.30) tutto nelle mani dei bianconeri.

Alla fine, l’assist indiretto dagli uomini di Conte è arrivato. Pari interno scialbo e senza reti contro la Fiorentina, che lascia Lukaku e compagni a quota 73. Da +7, la Juve può andare a +10 a tre giornate dal termine e chiudere qui la questione. Con i tre punti, Ronaldo e compagni starebbero “al sicuro” anche dall’Atalanta, che ha battuto il Bologna ma resterebbe comunque a +9 (band di Sarri avanti negli scontri diretti). Questa, ad oggi, la situazione di classifica.

JUVENTUS 80 ATALANTA 74 INTER 73 LAZIO 69

In caso di vittoria, invece:

JUVENTUS 83 ATALANTA 74 INTER 73 LAZIO 69

Ghiotta occasione, dunque, per la Vecchia Signora. E se qualche sera fa, contro la Lazio, lo champagne è stato messo in frigo, stasera sicuramente qualcuno avrà iniziato ad aprirlo. Domani ci sarà lo stappo?