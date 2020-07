Juventus, Agnelli fissa l’obiettivo: “dobbiamo raggiungere i quarti di Champions”

La Juventus ha presentato l’allenatore Andrea Pirlo per la squadra Under 23, presente anche il presidente Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero ha parlato anche del futuro, in primo luogo dell’obiettivo Champions League. “E’ stato un anno durissimo e per chi era fuori non è stato capito fino in fondo. E’ stato duro per il lockdown ma anche perché abbiamo cambiato 13 persone dello staff tecnico. Non posso che fare grandissimi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per aver saputo ritagliare la macchina. Abbiamo davanti a noi un altro obiettivo, la Champions, la gara di ritorno con il Lione sarà difficilissima, ma dobbiamo cercare di staccare il biglietto per i quarti”.