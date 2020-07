Juventus, Cristiano Ronaldo gioca contro la Roma? Sarri risponde così

Ultimo atto per la Juventus nel campionato di Serie A, la squadra di Sarri ha già vinto lo scudetto e il pensiero è quindi rivolto al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Cristiano Ronaldo vorrebbe sempre giocare, ma ha più senso riposarsi per la prossima sfida. “Non c’è modo di preparare la partita con il Lione. In questo momento la testa è quella che ha vinto lo scudetto, le condizioni mentali delle prossime due partite saranno differenti. Domani giocherà chi è nelle condizioni e chi non rischia nulla”, ha detto il tecnico Sarri. “Scelte estreme? Lo valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare lo farà, chi può giocare va in campo. Domani sarà una gara tra due squadre spensierate, può venire fuori una partita con la testa libera. Quando si trovare due squadre che non hanno da chiedere alla classifica, è difficile fare pronostici”.

“Ramsey dovrebbe tornare in gruppo oggi, vediamo domani. Per la Champions ci sono ampie possibilità. Dybala è in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il recupero prosegue bene, ma non so quando rientra”. Su Cristino Ronaldo: “Non so se gioca, non voglio partire con orientamenti. Vediamo come sta, è tra quelli che ha giocato di più. Oggi vediamo come sta, sentiamo lo staff medico e le sue sensazioni”.