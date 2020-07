Juventus, eterno Buffon: “gioco fino a 43 anni”

“Ho dovuto aspettare tanto per questo record, ma non è stato un problema. In questo momento ci stiamo giocando tanto, è una fase delicata e la pressione che sentivo era solo sulla partita. Ora sono felicissimo, ma prima il pensiero del record non mi toccava”. Sono 648 presenze per Gianluigi Buffon in Serie A: è record in assoluto.

“Agli esordi ero più spensierato e scanzonato, avevo tantissimi sogni e sulla spinta di quell’approccio alla vita sono arrivato qui, non accontentandomi mai. Battere il record di presenze con la Juve di Del Piero non è uno dei miei obiettivi, non sto giocando per queste cose perché due anni fa avevo praticamente smesso. Poi è arrivato il PSG e, successivamente, la possibilità di rientrare qui e di stare bene. Mi accorgo che se ho le motivazioni giuste qualche partita la posso fare senza problemi dando ottime risposte”.

“Almeno fino a 43 anni ci sarò, ma da quando ho compiuto i 40 ragiono mese per mese. Devo monitorare la situazione e devo essere sempre pronto a fare un passo indietro quando manca l’elemento principale, cioè la capacità di giocare al top. Quando sarò consapevole di essere arrivato a questo punto, sarò io stesso a decidere di farmi da parte, ha detto a Sky Sport.